Маунтин-Вью, США, 25 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Видеосервис YouTube решил отказаться от производства собственных высокобюджетных фильмов и сериалов. Об этом 25 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

(сс) Leon Bublitz Видео в YouTube

Источники отметили, что компания уже перестала принимать заявки на сценарии. По имеющейся информации, сервис решил отказаться от идеи конкуренции с Netflix и Amazon из-за высокой стоимости проектов. Руководство YouTube решило, что средства лучше вкладывать в музыку и видеоигры.

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Напомним, в 2018 году YouTube выпустил 14 сериалов, в их числе такие шоу, как «Импульс», «Происхождение» и «Кобра Кай». Одним из первый оригинальных проектов сервиса стал сериал «12 смертельных дней», выполненный в жанре комедийных ужасов, он вышел в 2016 году.