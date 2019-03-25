Иерусалим, 25 марта, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Военные Израиля заявили о нанесении авиаударов по сектору Газа, 25 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Согласно заявлению, израильские ВВС «начали наносить удары по террористической группировке ХАМАС по всему сектору Газа».

Удары являются ответом на ракетный обстрел из Газы утром 25 марта, в результате которого ранения получили семеро израильтян.

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