Москва, 25 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. У границ Российской Федерации на северо-западе были замечены сразу три стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Defense.gov B-52H Stratofortress

По данным сервиса, утром 25 марта два B-52H поднялись в воздух с авиабазы «Файрфорд» в Великобритании, облетели Калининградскую область, зашли в воздушное пространство стран Прибалтики и приблизились к сухопутным границам Ленинградской области. Затем самолеты вернулись на аэродромы базирования. Бомбардировщики летели на высоте около 3 тыс. метров.

Примерно в это же время ещё один B-52H вылетел с британской авиабазы «Милденхорн» и подлетел к Калининградской области для отработки ядерного удара по Балтийску — базе Балтийского флота Российской Федерации в Калининградской области. При этом данный B-52H сопровождал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю американские B-52H, переброшенные в Великобританию, уже несколько раз отрабатывали нанесение ядерных ударов по Калининградской области и Санкт-Петербургу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление американских стратегических ядерных бомбардировщиков у границ России создает дополнительную напряженность.