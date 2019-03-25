Москва, 25 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Признание израильского суверенитета над Голанскими высотами со стороны США ведёт к грубому нарушению международного права. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео, сообщает пресс-служба МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Подчеркнуто, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке», — говорится в сообщении ведомства.

Президент США Дональд Трамп 25 марта в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.