Вашингтон, 25 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью территории Израиля, сообщает 25 марта агентство RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Подпись президента США под официальным документом была поставлена в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам Трампа, это решение вызвано потребностью Израиля защищать свою территорию от Ирана и террористических группировок, обосновавшихся в Сирии.

«Это должно было случиться десятилетия назад», — сказал при этом Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Голанские высоты, принадлежащие Сирии, были оккупированы Израилем в 1967 году во время «Шестидневной войны».

Ни одна из стран мира, а также Совбез ООН, не признает суверенитет Израиля над этими территориями.

Заявление Белого дома о намерении признать Голаны частью Израиля встретило резко негативную реакцию в странах региона, посчитавших такой шаг провокацией эскалации напряженности на Ближнем Востоке.