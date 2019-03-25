Киев, 25 марта, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Украинская национальная полиция планирует почти полностью отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их образцами оружия из стран Европейского союза. Об этом сегодня, 25 марта, заявил в интервью журналистам глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

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«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием», — сказал Князев.

Вместо российских образцов вооружения украинская нацполиция будет закупать немецкие пистолеты-пулеметы МП-5. Таким оружием, по словам Князева, будет обеспечен каждый патрульный отряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники объявили о том, что их страна разорвет все возможные связи с Россией и будет стремиться вступить в военный блок НАТО и Европейский союз.