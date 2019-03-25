Движение ХАМАС утверждает, что не запускало ракету по Израилю
Газа, Палестина, 25 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС и другие движения палестинского сопротивления заявили, что они не запускали никаких ракет по Государству Израиль, а также заявили, что именно Израиль непрестанно способствует эскалации в регионе. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за взаимодействие со СМИ политбюро движения ХАМАС Басем Наима.
Он подчеркнул, что ни одно из движений сопротивления, в том числе и ХАМАС, не брало на себя ответственность за запуск какой-либо ракеты в сторону Израиля. Что касается ракеты, которая разрушила жилой дом в центральной части Израиля, то её запуск, по словам Наима, «мог быть связан с плохими погодными условиями». Он подчеркнул, что Палестина не ищет эскалации.
При этом Наим возложил на Израиль ответственность за эскалацию в регионе.
«Израиль знает, что он несет полную ответственность за ухудшение ситуации здесь, продолжая свою незаконную осаду двух миллионов палестинцев в секторе Газа, создавая беспрецедентную катастрофическую гуманитарную ситуацию здесь», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета сегодня утром разрушила жилой дом в центральной части Израиля. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден сократить свой визит в США из-за этого обстрела.
Израиль уже возложил ответственность за запуск ракеты на ХАМАС и обещает удар возмездия.