Газа, Палестина, 25 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС и другие движения палестинского сопротивления заявили, что они не запускали никаких ракет по Государству Израиль, а также заявили, что именно Израиль непрестанно способствует эскалации в регионе. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за взаимодействие со СМИ политбюро движения ХАМАС Басем Наима.

(сс) Hoheit Последователи ХАМАС

Он подчеркнул, что ни одно из движений сопротивления, в том числе и ХАМАС, не брало на себя ответственность за запуск какой-либо ракеты в сторону Израиля. Что касается ракеты, которая разрушила жилой дом в центральной части Израиля, то её запуск, по словам Наима, «мог быть связан с плохими погодными условиями». Он подчеркнул, что Палестина не ищет эскалации.

При этом Наим возложил на Израиль ответственность за эскалацию в регионе.

«Израиль знает, что он несет полную ответственность за ухудшение ситуации здесь, продолжая свою незаконную осаду двух миллионов палестинцев в секторе Газа, создавая беспрецедентную катастрофическую гуманитарную ситуацию здесь», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета сегодня утром разрушила жилой дом в центральной части Израиля. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден сократить свой визит в США из-за этого обстрела.

Израиль уже возложил ответственность за запуск ракеты на ХАМАС и обещает удар возмездия.