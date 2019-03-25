Вашингтон, 25 марта, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Москву в негативном воздействии на ситуацию в Венесуэле, сообщает 25 марта пресс-служба Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Пресс-служба сообщает, что Помпео обвинил российских военных в поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению Помпео, такая поддержка способна «продлить страдания венесуэльского народа».

Кроме того, глава Госдепа призвал Россию «прекратить неконструктивное поведение» и «присоединиться к подавляющему большинству государств Западного полушария, стремящихся дать лучшее будущее народу Венесуэлы».

«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что США и другие страны региона не будут бездействовать во время усугубления Россией напряжённости в Венесуэле», — указано в сообщении пресс-службы Госдепа.

Напомним, Вашингтон открыто поддерживает попытку захвата власти в Венесуэле группой сторонников спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо.