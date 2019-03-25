Югорск, Югра, 25 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В ХМАО разразился скандал с детским питанием, которое хранилось в здании морга города Югорска. Оно было просроченным и подлежало утилизации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте внешних и общественных связей правительства ХМАО.

В здании морга размещены в том числе складские помещения, сообщают в департаменте. В одном из таких помещений до момента утилизации временно хранятся продукты питания с истёкшим сроком годности.

Тревогу по поводу детского питания в морге забил депутат думы города Югорска Антон Пантин. Он сообщил в правоохранительные органы, что в прощальном зале здания местного морга, расположенного по ул. Мира, 36 «А», в большом объеме, примерно около трёх тонн, хранится детское питание и каши фирмы «Нестле». Ориентировочная стоимость питания составляет 1,5 миллиона рублей. Данное питание закупается за бюджетные деньги и выдается детям возрастом до года в поликлиниках.

«На мой взгляд, ситуация совершенно аморальная и находится за гранью добра и зла. В то время, когда многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут простаивает огромное количество коробок. Но самое интересное — деятельность в здании продолжает осуществляться, ведь сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Антон Пантин.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения крупной партии просрочки.

«Для нас сегодня очень важно, как так могло получиться, что в больнице могли появиться продукты с истёкшим сроком годности. Это и будет тоже объектом серьёзной проверки и разбирательства», — заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Как поясняют в правительстве ХМАО, в автономном округе с 26 марта проверят всё детское питание, находящееся в медучреждениях. В том числе предстоит изучить порядок закупки и сроки хранения такой продукции.