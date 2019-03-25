Париж, 25 марта, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Во французском городе Ле-Ман пришлось эвакуировать мэрию в связи с массовыми беспорядками в центре города, в которых участвовали сотни ярмарочных торговцев и поставщиков. Об этом сегодня, 25 марта, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter мэр Ле-Мана Стефан Ле Фоль.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Недовольство ярмарочных торговцев и поставщиков вызвало решение городских властей отменить торговый праздник в центре Ле-Мана. Торговцы решили не церемонится с властью и торговать на площади во что бы то ни стало, полиция попыталась этому помешать, начались столкновения.

«Этим утром защитники ярмарки вступили в столкновения с силами правопорядка. Они перешли недопустимую грань мятежа и насилия. Мэрия была эвакуирована, поскольку стала объектом агрессии протестующих, которые хотят всё уничтожить», — пишет мэр Ле-Мана Стефан Ле Фоль.

Префект департамента Сарт, столицей которого является Ле-Ман, Николя Кийе заявил, что в городе бунтуют порядка 500 человек, которые прибыли на грузовиках и настроены крайне агрессивно. Власти смогли стянуть в центр города два эскадрона жандармов (120 человек).

Судя по кадрам с места событий, в ход пошли слезоточивый газ и резиновые пули.

https://twitter.com/bleumaine/status/1110198951712645120

https://twitter.com/PartisanDE/status/1110131426366812160