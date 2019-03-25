Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Кораблестроители петербургского завода «Адмиралтейские верфи» готовят к спуску на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», сообщает 25 марта Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский»

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил после рабочего совещания, посвященного вопросам подводного кораблестроения, что 28 марта будет спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский».

Эта субмарина станет первой подлодкой этого проекта, вошедшей в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, неатомные подводные силы Тихоокеанского флота РФ решено обновить и построить для них серию субмарин проекта 636.3, ранее отлично себя зарекомендовавших на других флотах.

Департамент информации отмечает, что на вышеуказанном совещании также обсуждался вопрос подготовки экипажей для подводных лодок данного типа.