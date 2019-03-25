Москва, 25 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителей Toyota на российском рынке отзывает 350 автомобилей из-за возможных проблем с клапанными пружинами. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

(сс) Cicero7 Toyota

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota GT86, произведённые в период с апреля 2012 года по апрель 2013 года.

Сообщается, что из-за конструктивных особенностей клапанного механизма двигателя машин данной модели может возникать чрезмерное напряжение, превышающее расчётное, в результате чего прочность пружин клапанного механизма двигателя может снижаться. В случае поломки пружины возможна остановка двигателя на ходу, что повышает риск аварийной ситуации.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена клапанных пружин на модернизированные. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.