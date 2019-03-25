Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Новая трагедия, связанная с выходом людей на лед, произошла 25 марта около 17:00 в Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок. Мальчик погиб. Его ровесник спасен и госпитализирован.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Нева. Санкт-Петербург

Прибывшие по тревожному вызову спасатели увидели мальчика, 2008 года рождения, который находился на льду Невы в 15 метрах от берега. А его друг к этому моменту уже провалился под лед. Сотрудники МЧС вытащили живого ребенка на берег при помощи спасательной веревки и лодки, мальчик госпитализирован.

«В настоящее время к своей работе готовятся водолазы, которым предстоит обнаружить тело погибшего ребенка и поднять его на поверхность. На месте трагедии работают психологи», — рассказали в спасательном ведомстве.

В связи с гибелью четвероклассника в первый день школьных каникул ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу вновь призывает жителей и гостей города не выходить на смертельно опасный в это время лед водоемов и следить за детьми, чтобы они не оказались на льду.

Напомним, 17 марта двое мужчин и ребёнок провалились под лёд в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Двое взрослых мужчин и девочка предприняли прогулку по ледовому полю реки Ижора. Все три человека провалились под лёд. До прибытия спасателей девочку удалось вытащить из реки. Одного мужчину вытащили спасатели. Другой — погиб.

В Петербурге официально запрещено выходить на лед водоемов.