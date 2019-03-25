Киев, 25 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Промышленное производство на Украине в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года сократилось на 1,8%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Соответствующие данные обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем — январем 2019 года — промышленное производство в феврале 2019 года с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,6%, без учета корректировки — на 1,9%.

Напомним, что в январе 2019 года падение промышленности на Украине ускорилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году промышленное производство на Украине выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Наибольший рост был зафиксирован в химической промышленности (на 16,5%), производстве автомобилей (на 9,5%) и добыче каменного и бурого угля (на 4%), добыче нефти и газа (на 2,8%), добыче металлических руд (на 2,3%).

Наибольшее падение в прошлом году на Украине в производстве электрического оборудования (17,8%), текстильной промышленности (4,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (3,7%).

«Получается, что, не восстановившись после обвала 2014−2015 годов (в 2018 году промышленное производство составляло всего 82% от уровня 2013 года), промышленность снова ушла в минус. Причем с ускорением. Поэтому, когда премьер и президент повторяют как мантру, что украинская экономика растет 12 кварталов подряд, промышленности это не касается. Уже не растет. Начиная с четвертого квартала 2018 года», — отмечал ранее в своем комментарии экономист Виктор Скаршевский.

Его коллега, экономист Алексей Кущ, прогнозировал, что в феврале спад промышленного производства может составить еще 1−2%, подчеркивая, что в последующем такие минусы «рискуют стать постоянным явлением».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной кампании президент Порошенко не раз заявлял о больших успехах украинской экономики. В частности, он обращал внимание, что экономика растет уже 12 кварталов подряд, и в 2018 году этот рост составил 3,4%, в стране, по его словам, «укрощена» инфляция, сокращен дефицит бюджета, увеличиваются золотовалютные резервы.