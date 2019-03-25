Краснодар, 25 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. 220 млн рублей выделено на переселение граждан из ветхого жилья в Краснодарском крае на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 25 марта по итогам селекторного совещания у вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, в котором принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании обсуждались перспективы реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

До конца 2024 года в Краснодарском крае стать новоселами должны 2,4 тыс. человек, проживающих сегодня в ветхих домах — в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Общий объем финансирования составит 2,6 млрд рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено порядка 220 млн рублей», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, как отмечалось на совещании, в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Краснодарскому краю будет выделено 1,8 млрд рублей. На эти деньги запланировано проведение благоустройства 116 объектов — парков, скверов, дворовых территорий в 66 населенных пунктах.

Отметим, что с 2009 года, по данным краснодарских властей, ветхое жилье покинули более 12 тыс. жителей региона, все они получили новые квартиры.