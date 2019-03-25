Палермо, Италия, 25 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Участок железной дороги между двумя крупнейшими городами Сицилии, Палермо и Катанией, станет высокоскоростным к 2025 году, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 25 марта.

(сс) Phil Richards Железнодорожная станция Катании. о. Сицилия, Италия

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли уже «разморозил» один из проектов — работы на перегоне от Бикокки до Катенонуовы, который занимает около 20% пути. Работы должны быть завершены к 2022 году.

Сейчас время проезда между Палермо и Катанией составляет чуть менее трех часов, после подготовки и запуска высокоскоростного движения на всей трассе оно сократится на час. Стоимость работ оценивается в 186 млн евро.

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