Афины , 25 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. МИД Греции считает «оскорблением человечества» заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном превращении собора Святой Софии в мечеть, 25 марта передает агентство Associated Press.

Эдуард Хильдебрандт. Храм Святой Софии в Константинополе

«Это не только великий храм христианского мира… Он признан ЮНЕСКО как часть глобального культурного наследия.

Любое сомнение в этом статусе — это не просто оскорбление чувств христиан, это оскорбление международного сообщества и международного права», — заявил глава МИД Греции Георгиос Катругалос.

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