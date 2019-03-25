МИД Греции: превращение Святой Софии в мечеть — «оскорбление человечества»
Афины , 25 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. МИД Греции считает «оскорблением человечества» заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном превращении собора Святой Софии в мечеть, 25 марта передает агентство Associated Press.
Эдуард Хильдебрандт. Храм Святой Софии в Константинополе
«Это не только великий храм христианского мира… Он признан ЮНЕСКО как часть глобального культурного наследия.
Любое сомнение в этом статусе — это не просто оскорбление чувств христиан, это оскорбление международного сообщества и международного права», — заявил глава МИД Греции Георгиос Катругалос.
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