Сухум, 25 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Командно-штабные учения, проводящиеся Грузией совместно с НАТО, являются откровенным вызовом для безопасности Абхазии, сообщается в заявлении, опубликованном 25 марта абхазским МИД.

(сс) Sgt. A.M. LaVey, 173rd Airborn Brigade Public Affairs. U.S. Army Europe Совместные учения НАТО и Грузии

В частности, в Сухуми отмечают, что стремление Грузии как можно сильнее интегрироваться в НАТО «делает всё более сомнительным декларируемое «миролюбие» грузинской стороны».

«Настоятельно призываем Тбилиси и Брюссель осознать пагубность столь откровенной демонстрации своих военных амбиций», — указано в сообщении МИД Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Тбилиси прилетел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в очередной раз пообещавший Грузии членство в Североатлантическом альянсе.