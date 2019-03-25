Москва, 25 марта, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, доказавшее отсутствие какого-либо сговора президента США Дональда Трампа с Россией, дало Трампу шанс победить на следующих выборах президента. Об этом 25 марта заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале профессор МГИМО Андраник Мигранян.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дело в том, что, по мнению «демократов» и тех, кто выступал против Трампа, совершено два разных преступления, — сказал Мигранян. — Одно преступление — это прямой сговор [Трампа и Москвы], а второе — это вмешательство РФ в американские выборы. Они до последнего времени были вместе, а сейчас, после расследования Мюллера, с Трампа снимается обвинение, но русские всё равно виновны».

Кроме того, Мигранян отметил, что, по мнению некоторых противников Трампа, действующий президент США — это «полезный идиот».

«Иными словами, он якобы несознательно выполняет миссию агента, — сказал Мигранян. — Трамп [рассматривается] как полезный России идиот, который не понимает, что делает, и вредит своей стране и выступает в роли агента России, хотя и не получает за это денег. Так что антироссийская линия будет продолжаться. В Конгрессе будут проводить самые разные расследования. Но Трамп перешёл очень важный рубеж. Мало того, это заявление Мюллера даёт ему новую стартовую возможность для обеспечения своей победы на следующих президентских выборах. «Демократы» сами себя высекли. Они слишком верили в то, что Мюллер обязательно что-то «нароет». А он не нарыл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве иностранных дел РФ не удивлены выводами, которые содержатся в итоговом докладе по результатам почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным, — говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства. — Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовалось почти два года работы».