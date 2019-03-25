Москва, 25 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. В Москве с 14 апреля вводится запрет на проезд автомобилей по пяти выделенным полосам, сообщила 25 марта пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Кутузовский проспект

Ежедневный режим работы выделенных полос вводится на пяти магистралях: Ленинском проспекте, проспекте Мира — Ярославском шоссе, улице Воздвиженка — Кутузовском проспекте — Можайском шоссе, Нахимовском проспекте — Ломоносовском проспекте — Минской улице, Нижегородской улице — Рязанском проспекте.

Выделенные полосы обеспечат приоритет такси и общественному транспорту, а также позволит перемещаться без задержек машинам экстренных служб.

До 14 апреля на дорогах будут демонтированы знаки «Рабочие дни». Информирование водителей будут вести световые табло и экипажи «Дорожного патруля».

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры Московского транспортного узла (МТУ) в период 2012—2018 годов. Так, стоимость реализации проекта возросла втрое — с 236 млрд до 691 млрд рублей.