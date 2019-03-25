Мурманск, 25 марта, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Мурманской области провел первую после назначения планерку в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обшарпаный фасад

Как сообщает ИА REGNUM в пресс-службе правительства, Андрей Чибис подчеркнул, что особое внимание будет уделять вопросам благоустройства, качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг и медицины, создания достойных рабочих мест для северян. Серьёзным вызовом и одной из ключевых задач врио губернатора назвал проблему оттока молодого трудоспособного населения из региона.

«Для того чтобы молодежь не уезжала, а приезжала в Мурманскую область, нужно обустроить регион так, чтобы жить здесь было здорово и интересно: была нормальная работа, жильё, городская среда, досуг», — прокомментировал Андрей Чибис.

Накануне на свое странице в Facebook Чибис разместил несколько фотографий с первой прогулки по Мурманску и рассказал о своих впечатлениях подписчикам.

«Погулял по Мурманску, проблемы, о которых говорил каждый, с кем побеседовал: уборка улиц и состояние домов. Тут проблема налицо — фасады обшарпаные, зашел в пару подъездов — судя по объявлениям 2013 года, УК пора основательно взбодрить; здравоохранение, досуг, особенно для молодежи. Завтра — первая оперативка, коллеги, готовьтесь, — написал он. — Но какой же интересный город! Туристический потенциал невероятный, и даже ретро-автомобили, прямо на улице — передо мной с ним туристы фотографировались) а в троллейбусе — бесконтактная оплата проезда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Андрей Чибис был назначен ври губернатора. Марина Ковтун, возглавлявшая работу правительства Заполярья с 2012 года, досрочно сложила полномочия и уже заявила о воем намерении переехать в столицу.

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