Москва, 25 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Строительство дублёра Щёлковского шоссе в Московской области, ради которого власти региона уничтожат часть национального заповедника «Лосиный остров», нанесёт непоправимый ущерб культурному наследию области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВОООПИиК) Евгений Соседов.

(сс) Висарик Охранная зона

Он прокомментировал решение властей Подмосковья вывести из территории национального заповедника «Лосиный остров» 100 га леса для «модернизации» Щёлковского шоссе.

«Очень странно. При том, что людям нужна трасса, расширяющая Щёлковское шоссе, в его полосе продолжают строить многоэтажный жилой комплекс, который блокирует расширение. Чтобы расширить шоссе, нужно снести незаконные многоэтажки, которые построены, в том числе, в охранной зоне «Лосиного острова», — отметил эксперт.

По его словам, даже самый поверхностный анализ проекта расширения трассы показывает, что дублёр шоссе рассечёт Алексеевскую рощу, где сохранились каменные фундаменты дворца Алексея Романова, затронет усадьбу Александра Меншикова, дачу маршала Булганина, территорию Алексеевских прудов. Дальше трасса пойдет крючком ближе к Щёлково, южнее нынешней трассы, где пострадают и другие объекты культурного и исторического наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой сократить площадь национального парка «Лосиный остров» для реализации проекта по модернизации Щёлковского шоссе к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву обратился глава Московской области Андрей Воробьёв. Однако экологическая общественность к данному решению отнеслась неоднозначно. По мнению экспертов, решения по модернизации Щёлковского шоссе могут быть связаны с необходимостью проложить платные участки дороги для передвижения грузового транспорта и нанесут непоправимый ущерб природному балансу заповедника.

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