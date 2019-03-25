Дагестанские Огни, Дагестан, 25 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Дербентском районе Дагестана 25 марта произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате автоаварии погибли четыре человека, пишет РИА «Дагестан». Еще один человек с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу города Дагестанские Огни.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным агентства, трое из жертв аварии находились в автомобиле «ВАЗ 2106», еще один погибший ехал в «Mitsubishi».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону, информация о происшествии поступила в ведомство около 15:00. Столкновение двух легковых автомобилей произошло возле села Падар Дербентского района.

На месте ДТП движение не нарушено, возгорания при столкновении не произошло, уточнили в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.