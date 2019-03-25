Барнаул, 25 марта, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Школьную учительницу из Барнаула вынудили уволиться из-за неподобающей фотографии в социальных сетях, сообщает региональное издание «Сибирь.Реалии».

Личная страница Татьяны в социальных сетях Фото из социальной сети

Татьяна К. курировала пятый класс средней общеобразовательной школы №13. В феврале от одного из родителей поступила жалоба относительно фотографии учительницы в соцсетях: на публикации она была в ярком коктейльном платье и на каблуках.

Директор школы решила, что подобное изображение ставит пятно на репутации школы и попросила Татьяну написать заявление по собственному желанию. При этом другие родители после инцидента поддержали педагога и та не стала увольняться мгновенно, но в марте все равно пришлось уйти из-за давления коллег и руководства.

В обвинении директриса назвала наряд учительницы вызывающим и присущим дамам легкого поведения: якобы, каблукам и юбкам выше колена нет места в системе образования.

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Это уже не первый случай, когда в Барнауле разгорается скандал за публикации педагогов в социальных сетях. Ранее ИА REGNUM сообщало об учительнице, которую чуть не уволили из-за фотографии с соревнований, где женщина находится в закрытом купальнике. Тогда тоже кто-то из родителей написал жалобу в адрес учителя на имя директора, но родители заступились за спортсменку.