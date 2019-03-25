Москва, 25 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Цифровая маркировка, которую вскоре могут внедрить для готовой молочной продукции, приведёт не только к удорожанию продуктов, но и большим потерям для средних и малых предприятий на этом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

«Вынесение окончательного решения о включении готовой молочной продукции в систему «Меркурий» для обеспечения прослеживаемости «от поля до прилавка», а также введение для неё цифровой маркировки, безусловно, повлияет на весь российский молочный рынок. Любая дополнительная мера контроля ведёт к расходам, и они в конечном итоге будут переложены на плечи потребителей, поэтому стоит готовиться к подорожанию молочной продукции в целом», — заявила Петрова.

Трудности, впрочем, ждут не только потребителей продукции, но и многие мелкие и средние предприятия, которые всё ещё не готовы к внедрению системы «Меркурий» и даже не проводили её предварительного тестирования, указала эксперт.

«И это несмотря на то, что она должна быть введена 1 июля 2019 года, и при внедрении неминуемы сбои, которые особенно критичны для молочных продуктов, так как они имеют ограниченный срок годности и любые технические задержки могут привести к потерям производителей», — добавила Петрова.

Что же касается самой цифровой маркировки, предлагаемой Минпромторгом, то она является альтернативным проектом обеспечения прослеживаемости, и в ней в первую очередь заинтересованы розничные сети, уверена она.

«Она содержит машиночитаемую дату окончания срока годности продукции, что позволяет легко отделять продукцию с истекающим сроком годности и использовать её в различных маркетинговых акциях», — пояснила Петрова.

«Теоретически в код маркировки могут быть записаны также данные, позволяющие связать продукцию с кампаниями интернет-продвижения, но пока это дело будущего. При этом её минусами являются отсутствие возможности борьбы с фальсификатом и высокая стоимость нанесения на упаковку», — продолжила она.

Безусловно, внедрение цифровой маркировки будет более дорогостоящим решением, чем отслеживание продукции через систему «Меркурий», и к ней потенциально готовы только крупные переработчики и торговые сети, резюмировала эксперт.

«Для небольших производителей подобное решение может стать причиной закрытия или ограничения входа в федеральные розничные сети», — добавила она.

25 марта вице-премьер Алексей Гордеев поручил доработать проект постановления о маркировке готовой молочной продукции и интеграции её цифровой маркировки с системой «Меркурий» — автоматизированной информационной системой для электронной сертификации и отслеживания поднадзорных государственному ветеринарному надзору товаров.

Следует отметить, что с 1 июля готовая молочная продукция будет проходить электронную ветеринарную сертификацию в системе «Меркурий». Исключение сделано для кисломолочной продукции, для которой переход на систему отложен до 1 ноября 2019 года.