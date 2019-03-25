Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Если решение о возможности посещать Турцию по внутреннему российскому паспорту и будет принято, оно не приведет к радикальному увеличению туристического потока, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 марта, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семенова, комментируя информацию о возможном упрощении правил посещения Турции для россиян.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже. Турция

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить со своим коллегой Сергеем Лавровым возможность разрешить гражданам России посещать без загранпаспорта Турцию, а гражданам Турции — ездить по внутренним документам в Россию.

«К глобальному увеличению туристического потока из России в Турцию это не приведет. Все упирается не в загранпаспорт, а в деньги. Те, кто может позволить себе заграничный отдых, решат вопрос со своим загранпаспортом.

Но покупательная способность граждан России снижается. Люди тратят всё меньше денег на отдых. И судя по статистике, в нынешнем году эта тенденция сохранится», — отметила Ирина Семенова.