Киев, 25 марта, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Министр экологии Украины Остап Семерак объяснил гражданам, как правильно пить кофе. По мнению чиновника, напиток нельзя покупать в бумажных стаканчиках, а надо готовить дома и брать с собой в термосе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kgbo Кофе в бумажных стаканчиках

Свое заявление министр сделал в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск, выступая в эфире местного телевидения, уточняет пресс-служба украинского правительства.

«Я всегда привожу очень простой пример, когда люди ежедневно утром возле своего офиса или университета покупают кофе в одноразовом стаканчике… Как правило, они это делают дважды или трижды в день и такими элементарными действиями производят лишние отходы. Куда экологичнее брать с собой термос и пить кофе из него. То же самое касается бесфосфатных моющих средств. Конечно, это новая культура поведения. Изменения не произойдут в один момент, но их нужно популяризировать», — сказал министр.

Он отметил, что бумажные стаканчики воспринимаются обществом как более экологичные, чем пластиковые, но на самом деле это не так:

«Часто они покрыты пластиковым или восковым слоем, который удерживает тепло, но не позволяет перерабатывать бумажные волокна», — уточнил Семерак.

Также министр заявил, что от ежедневных действий каждого украинца зависит, насколько быстро Украина сможет перейти к стандартам ЕС в сфере обращения с отходами.

«Для Украины важно не только получить законы, как в Европейском союзе, но и научиться их выполнять. Это касается в том числе нашего поведения с отходами и распространения информации… как мы будем достигать целей Национальной стратегии управления отходами, одобренной правительством. Но первая задача, которая стоит перед нами, — уменьшить количество отходов», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в марте Остап Семерак выступил со специальным заявлением, в котором призывал граждан во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика, а также пластиковых пакетов и упаковок. Министр тогда заявил, что считает такие инициативы «важной просветительской работой» и надеется на помощь церкви.

Также отметим, что в нынешнее правительство Гройсмана Остап Семерак был назначен по квоте партии «Народный фронт».