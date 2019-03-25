Мадрид, 25 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может побить трансферный рекорд и стать самым дорогим футболистом мира. Об этом сообщает France Football.

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.

Если это произойдёт, Мбаппе станет самым дорогим футболистом мира и побьёт предыдущий рекорд, который принадлежит Неймару. Летом 2017 года бразилец перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Напомним, летом 2018 года Мбаппе стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции.

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