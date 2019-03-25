Калуга, 25 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Росстатом обнародованы предварительные данные по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за 2018 год. Как сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2018 года в Калужской области данный показатель достиг 83,3%, что позволило ей войти в топ-10 регионов-лидеров.

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Областным министерством цифрового развития на постоянной основе проводится работа по информированию населения о преимуществах получения электронных услуг с использованием бренда «Госуслуги» в региональных органах исполнительной власти, федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления, многофункциональных центрах «Мои документы».

Напомним, в указе президента Российской Федерации Владимира Путина «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» перед федеральным правительством поставлена задача к 2018 году обеспечить достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на уровне не менее 70%.

Мониторинг оценки регионов в работе по достижению данного показателя проводится ежегодно.