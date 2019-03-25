Киев, 25 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. На Украине до парламентских выборов нужно принять зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Об этом 25 марта заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Нам с вами нужно объединиться и ещё до парламентских выборов провести этот закон. Он зарегистрирован. Мы провели «круглые столы». Крупные бизнес ассоциации его поддерживают кроме старых, мощных, иностранных инвесторов, которые вложили что-то и сейчас как насос качают деньги из Украины. Нет, друзья мои, если вы заработали деньги в Украине, нужно заплатить, это честно», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что налог на выведенный капитал стимулирует экономический рост и инвестиции.

«Пока нам как воздух нужно развитие, уберите этот налог (налог на прибыль — ред.) вообще. У нас должен быть один критерий — налог на выведенный капитал. Что ты вложил в производство, в науку, в технологии, в инвестиции, в зарплату — ноль налога. Что ты вывел: роялти, дивиденды, проценты — заплати, потому что ты вывел на потребление. Это честно, это как адреналин, который точно стимулирует развитие», — добавил Порошенко.

Он напомнил, что подобные налоговые механизмы введены в Эстонии, Латвии, Грузии, Италии.

«Кто был против этого? У нас набежали наши некоторые международные эксперты. Я говорю: «Нет, я от этого не откажусь». Более того, мы привлекли наших международных партнеров из Эстонии, Латвии…, Грузии, Италии. У них это работает, почему у нас не будет работать? Это решает проблему инвестиций в науку. Тогда зачем нам вообще какой-либо учет, если все налоги с нулевой ставкой? Что-то вывел, снял как прибыль, заплати. Инвестировал — ноль (налогов — ред.)», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2018 года президент Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Законопроект предполагает, что привычный налог на прибыль будет упразднен, а вместо него появится новый налог: на выведенный капитал. Законопроектом предусмотрено, что первые три года после введения нового налога предприниматели смогут выбирать, платить ли им налоги по старой схеме или по новой. А вот с 2022 года налог на выведенный капитал станет обязательным для всех. Ставка налога на выведенный капитал составит 15%.