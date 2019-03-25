Ярославль, 25 марта, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Бывший руководитель ярославского МУП «Спецавтохозяйство» Евгений Горюшин освобождён от уголовной ответственности за сокрытие сокрытии денежных средств предприятия от налоговых органов. Такое решение вынес Красноперекопский районный суд города Ярославля на основании истечения срока давности.

Техника МУП «Спецавтохозяйство»

По данным следствия, в 2016—2017 годах МУП «Спецавтохозяйство» имело существенную задолженность по уплате налогов и сборов, в отношении предприятия со стороны МРИ ФНС России № 5 по Ярославской области была начата процедура принудительного взыскания недоимки. Евгений Горюшин, возглавляя МУП «Спецавтохозяйство», наладил схему расчетов котрагентов между собой, минуя расчетные счета предприятия. По его поручению бухгалтер предприятия разослала соответствующие уведомительные письма. В результате реализации этой схемы в бюджет не поступило около 5,3 млн рублей

Причинённый действиями Горюшина ущерб, согласно УК РФ, признается крупным размером. Однако в связи с истечением срока давности уголовное преследование обвиняемого суд решил прекратить. Представитель прокуратуры с решением суда согласился.