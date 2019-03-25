Рязань, 25 марта, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Чучковского района Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционного преступления, сообщили 25 марта в пресс-службе областного СКР.

(сс) sajinka2 Взятка

По версии следствия, в 2017 году в компетенции чиновника находилась деятельность по развитию инфраструктуры, строительству, ТЭК и ЖКХ района. Являясь заместителем главы администрации, обвиняемый потребовал денежные средства за передачу электросетевого оборудования в собственность коммерческой организации. Требование было выполнено — через посредников мужчина получил взятку в размере более 200 тысяч рублей.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время дело передано в суд.

Экс-чиновник свою вину в «получении должностным лицом взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством» (п. «б», п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ) не признал.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич стал фигурантом громкого уголовного дела о получении взяток. В феврале Басманный суд Москвы арестовал чиновника. Напомним, 2018 году в отношении директора МУП «Детское питание» Александра Дворецкого были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Также под арест отправили советника мэра Рязани Александра Зайкина, он подозревается в организации получения взятки. В феврале 2019 года в рамках этого же уголовного дела был задержан Сергей Пашкевич.