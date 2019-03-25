Киев, 25 марта, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в случае своего поражения на выборах главы государства переименует свою партию и сделает ставку на выборы в Верховную раду, которые должны пройти осенью. Об этом сегодня, 25 марта, пишет «Украинская правда» со ссылкой на предвыборный штаб Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Команда Порошенко уверена, что действующий президент всё равно останется в политике, даже если он и не сможет переизбраться на второй срок.

«По сравнению с другими он достаточно молод, и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», — сказал в интервью «Украинской правда» один из членов штаба Порошенко.

Также в штабе отметили, что команда Порошенко работает с прицелом сразу и на президентские, и на парламентские выборы. Если Порошенко сможет переизбраться на второй срок, то на выборы в Раду он пойдет первым номером партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Если же президентские выборы он не выиграет, что партию переименуют просто в «Солидарность», и Порошенко с ней всё равно пойдет на выборы в Раду.

При этом в штабе отметили, что если Порошенко проиграет уже в первом туре, то это будет «катастрофа».

"Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности», — отметил член штаба.

Ранее украинские СМИ сообщали, что, в случае победы Порошенко на выборах президента, к его партии присоединятся спикер Верховной рады Андрей Парубий и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Кроме того, в партии останется группа «Удар» Виталия Кличко, а вторым номером будет премьер-министр Владимир Гройсман.