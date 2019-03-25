СМИ выяснили, что Порошенко будет делать в случае поражения на выборах
Киев, 25 марта, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в случае своего поражения на выборах главы государства переименует свою партию и сделает ставку на выборы в Верховную раду, которые должны пройти осенью. Об этом сегодня, 25 марта, пишет «Украинская правда» со ссылкой на предвыборный штаб Порошенко.
Команда Порошенко уверена, что действующий президент всё равно останется в политике, даже если он и не сможет переизбраться на второй срок.
«По сравнению с другими он достаточно молод, и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», — сказал в интервью «Украинской правда» один из членов штаба Порошенко.
Также в штабе отметили, что команда Порошенко работает с прицелом сразу и на президентские, и на парламентские выборы. Если Порошенко сможет переизбраться на второй срок, то на выборы в Раду он пойдет первым номером партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Если же президентские выборы он не выиграет, что партию переименуют просто в «Солидарность», и Порошенко с ней всё равно пойдет на выборы в Раду.
При этом в штабе отметили, что если Порошенко проиграет уже в первом туре, то это будет «катастрофа».
"Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности», — отметил член штаба.
Ранее украинские СМИ сообщали, что, в случае победы Порошенко на выборах президента, к его партии присоединятся спикер Верховной рады Андрей Парубий и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Кроме того, в партии останется группа «Удар» Виталия Кличко, а вторым номером будет премьер-министр Владимир Гройсман.