Мэй назвала условие отставки, Минск ориентируется на Латвию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Мэй предложила сделку британскому парламенту по Brexit;
- Латвия готовится к визиту Лукашенко;
- В отсеке «Союза» найдены следы металлической стружки;
- Президента России просят отправить в отставку главу Якутии;
- В Крыму — нехватка управленческих кадров.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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