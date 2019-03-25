В Москве завершилась реставрация Английского клуба
Москва, 25 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Реставрация интерьеров Английского клуба завершилась в Москве.
Английский клуб с 1831 по 1917 год располагался в здании на Тверской улице, где сейчас находится Музей современной истории России. Здание является памятником архитектуры XVIII века, оно построено в 1770-е годы.
Увидеть отреставрированные интерьеры гости музея смогут уже в апреле.
Колонны на воротах при входе в здание украшают скульптуры львов. В разное время в «дом со львами» приходили видные интеллектуалы XIX века для ведения светских бесед, чтения прессы, в поисках полезных знакомств.
Особым предметом гордости клуба является читальня, сохранившая более 5 тыс. книг: энциклопедии и справочники, издания по истории и философии, литературные произведения. Библиотека считалась одной из лучших в Москве. Зал сохранил свой внешний облик начала XIX века: мраморные колонны поддерживают сводчатый потолок, расписанный мифологическими композициями, в центре которых изображены музы — Урания, Полигимния и Клио.