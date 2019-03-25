Москва, 25 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Реставрация интерьеров Английского клуба завершилась в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ворота украшены скульптурами львов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей современной истории России

Английский клуб с 1831 по 1917 год располагался в здании на Тверской улице, где сейчас находится Музей современной истории России. Здание является памятником архитектуры XVIII века, оно построено в 1770-е годы.

Увидеть отреставрированные интерьеры гости музея смогут уже в апреле.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба

Колонны на воротах при входе в здание украшают скульптуры львов. В разное время в «дом со львами» приходили видные интеллектуалы XIX века для ведения светских бесед, чтения прессы, в поисках полезных знакомств.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Ворота украшены скульптурами львов

Особым предметом гордости клуба является читальня, сохранившая более 5 тыс. книг: энциклопедии и справочники, издания по истории и философии, литературные произведения. Библиотека считалась одной из лучших в Москве. Зал сохранил свой внешний облик начала XIX века: мраморные колонны поддерживают сводчатый потолок, расписанный мифологическими композициями, в центре которых изображены музы — Урания, Полигимния и Клио.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба
Дарья Антонова ИА REGNUM
Каминный зал Московского Английского клуба
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей современной истории России
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал Московского Английского клуба