Нижний Тагил, Свердловская область, 25 марта, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Три наркоторговца из Нижнего Тагила получили свои «путёвки» в места лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Группа из двух женщин и одного мужчины регулярно приобретала и сбывала героин в крупных размерах с октября 2017 года. Наркотик передавался покупателям либо лично, либо через «закладки».

Два члена группы попались в декабре 2017 года во время транспортировке героина в Свердловскую область из Пермского края. Кроме героина у них обнаружили револьвер с боевыми патронами. Руководителя группы же задержали четыре месяца спустя.

Подсудимые признали свою вину лишь частично. Им дали большие сроки: руководитель наркогруппы получила 14 лет колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей, ещё одна женщина — 10 лет колонии общего режима и штраф в 60 тысяч рублей, а попавшийся с револьвером — 11 лет колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году свердловские наркополицейские изъяли почти вдвое больше наркотиков по сравнению с уловом 2017 года. В прошлом году полиция конфисковала 238 кг, тогда как в 2017 году — лишь 114 кг.