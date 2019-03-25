Киев, 25 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заявление депутата Верховной рады Сергей Лещенко о том, что новый президент страны в рамках урегулирования конфликта в Донбассе может посетить Донецк и Луганск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

Напомним, что Лещенко это заявление сделал в интервью российской «Новой газете», отметив, что на неподконтрольном Донбассе у людей есть параноидальные страхи относительно Украины, а украинская власть при Порошенко часто эти страхи только усиливала. Эффект от заявления усилило то, что Лещенко сейчас является консультантом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Поэтому новый президент должен, наоборот, начать диалог с гражданами… Ну и, конечно, есть место для здорового авантюризма. Вот я сейчас спонтанно подумал, сидя здесь за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, был бы сигнал», — заявил депутат.

От лица действующей власти Лещенко ответила первый заместитель главы Верховной рады, уполномоченная президента Украины по вопросам «мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» Ирина Геращенко, заявив, что «не слышала еще большего унижения для Украины».

«Пассаж о посещении президентом Украины оккупированных территорий — вполне укладывается в сценарий Кремля… Кремль жестко шантажирует Киев, требуя все эти годы «прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», развивая тезис «гражданской войны, внутреннего конфликта». Все эти годы мы, украинская власть, жестко противостоим этому сценарию», — отметила Геращенко.

В завершение она уточнила, что Порошенко обязательно приедет в Донецк и Луганск, «освобожденные от орков».

Сам же Лещенко сегодня, 25 марта, в отдельном комментарии уточнил свой тезис — он мечтает, что когда-то президент Украины посетит «эти земли», но будет это совсем не скоро.

«Конечно же, нет… Поездка представителей украинской власти не произойдет туда даже в среднесрочной перспективе. Но важно, чтобы люди там чувствовали свою связь с украинцами. А для этого нужны нестандартные ходы. Мы должны относиться к ним, как Западная Германия относилась к Восточной», — объяснил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кандидат Зеленский заявил, что Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо продолжать, немного изменив его формат. В частности, он предлагает подключить к переговорам дополнительно США и Великобританию.

Также он заявил, что люди, которые сейчас живут в ДНР и ЛНР, уже потеряли связь с Украиной.

«Они потеряли ощущение, что они тоже украинцы. Нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир. Мы говорили с американскими экспертами, все поддерживают мою позицию», — отмечал актер.