Москва, 25 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Мощная волна тепла придёт в столичный регион с середины текущей недели. Об этом сообщили 25 марта в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Зарядье

Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться. В среду ожидается снег, а столбики термометров опустятся до +1 °C.

Между тем уже с четверга на европейскую территорию России устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха начнёт быстро подниматься, и к выходным в Московском регионе потеплеет до +10…+13 °C.