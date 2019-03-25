Салехард, 25 марта, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На Ямале за 2018 год число чиновников практически не сократилось. Разницу в восемь человек с предыдущим 2017 годом можно назвать арифметической погрешностью. Интересно другое — число муниципальных служащих в ЯНАО достигает количества федеральных и региональных чиновников вместе взятых, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

По данным Тюменьстата в Ямало-Ненецком автономном округе проживает 542 тысячи человек. Количество чиновников федерального, регионального и муниципального уровня составляет 7 072 человека, или 1,3% населения. А именно федеральных 1 781 человек, региональных — 2 019 и служащих местного самоуправления — 3 272 человека.

Для сравнения удельный вес чиновников в Тюменской области — 0,6% от общего числа населения, в Курганской области — 0,7%, на Ямале — 1,3%.

Отметим, что в послании депутатам Заксобрания ЯНАО в декабре 2018 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов признал, что чиновничий аппарат в автономном округе раздут и анонсировал грядущую оптимизацию численности служащих.