Москва, 25 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило сертификат эксплуатанта российской авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) в части выполнения полетов. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Росавиации.

Sergey Kustov Самолеты Nordwind

В ведомстве уточнили, что ограничение сертификата эксплуатанта никак не связано с финансово-экономическим положение авиакомпании, а лишь направлено на повышение уровня безопасности полетов.

Комиссия Росавиации в феврале 2019 года провела внеплановую проверку авиакомпании «Северный ветер». В ходе этой проверки было выявлено несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards — Правила выполнения полетов увеличенной дальности воздушными судами с двумя газотурбинными двигателями).

Также в ходе проверки были выявлены случаи выполнения полетов на воздушных судах, которые не прошли техническое обслуживание. Помимо прочего, было выявлено, что у «Северного ветра» недостаточно необходимого технического персонала.

Все это и привело к ограничению сертификата эксплуатанта.