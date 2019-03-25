ЦИК Украины анонсировал задержки при подсчете голосов на выборах президента
Киев, 25 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук предупреждает, что при подсчете голосов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, «бесспорно», могут возникнуть задержки.
Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня», опубликованном сегодня, 25 марта,
По словам чиновника, задержка возникнет, в частности, если будет установлен факт какого-либо правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий.
«Мы это обсуждали с правоохранительными органами — в отношении там доступа к избирательной документации — это может приостановить работу комиссии», — сказала она.
Кроме того, Слипачук отметила, что задержки возможны также из-за «простого человеческого фактора», в случае силового противостояния, а также сложностей в работе избирательных комиссий, поскольку кандидатов в президенты зарегистрировано 39 человек.
ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. По состоянию на 25 марта ЦИК Украины зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. В середине марта в комиссии заявили, что работают в штатном режиме и без отклонений от плана. При этом известно, что Центризбирком оказался фигурантом 59 уголовных производств с момента начала избирательной кампании 31 декабря 2018 года.
22 марта президент Петр Порошенко призвал Службу безопасности Украины в период выборов работать «с утроенным напряжением», предотвращать попытки вмешательства в работу ЦИК, поскольку именно тогда, по его мнению, есть большая вероятность провокаций.