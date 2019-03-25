Киев, 25 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук предупреждает, что при подсчете голосов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, «бесспорно», могут возникнуть задержки.

Artemka ЦИК Украины

Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня», опубликованном сегодня, 25 марта,

По словам чиновника, задержка возникнет, в частности, если будет установлен факт какого-либо правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий.

«Мы это обсуждали с правоохранительными органами — в отношении там доступа к избирательной документации — это может приостановить работу комиссии», — сказала она.

Кроме того, Слипачук отметила, что задержки возможны также из-за «простого человеческого фактора», в случае силового противостояния, а также сложностей в работе избирательных комиссий, поскольку кандидатов в президенты зарегистрировано 39 человек.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. По состоянию на 25 марта ЦИК Украины зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. В середине марта в комиссии заявили, что работают в штатном режиме и без отклонений от плана. При этом известно, что Центризбирком оказался фигурантом 59 уголовных производств с момента начала избирательной кампании 31 декабря 2018 года.

22 марта президент Петр Порошенко призвал Службу безопасности Украины в период выборов работать «с утроенным напряжением», предотвращать попытки вмешательства в работу ЦИК, поскольку именно тогда, по его мнению, есть большая вероятность провокаций.