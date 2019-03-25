Москва, 25 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Устранить несправедливость законодательства о выборах президента предложил депутат Костромской областной думы, бывший кандидат в президенты России Владимир Михайлов в Москве во время презентации книги «Как я не стал президентом» 25 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Иллюзий я не питал, участвуя в этих выборах, что удастся вообще собрать подписи. Как Памфилова сказала, было заявлено 46 претендентами на должность президента, что они будут участвовать в порядке самовыдвижения. Кроме этого, было 24 заявления от партий. Из 46 само собрание смогли провести только 15 кандидатов и сдать документы в ЦИК, а из 15 двое решили собирать подписи, один из которых был я», — рассказал он.

Михайлов разработал изменения в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», которые упрощают процедуру участия для самовыдвиженцев. В частности, он предлагает увеличить на 30 дней период от даты назначения выборов до дня голосования, что позволит более долгий период времени собирать подписи.

Вторая новация — уменьшение числа участников инициативной группы избирателей, выдвигающей кандидата в президенты. Сейчас нужно 500 человек, Михайлов предлагает сократить до 300.

Также экс-кандидат обращает внимание на неравные условия, в которых находятся самовыдвиженцы и кандидаты от партий при сборе подписей. Если партийцам нужно собрать 100 тысяч подписей, то те, кто идёт сам, должны заручиться поддержкой 300 тысяч человек. Изменения в закон предлагают сократить это число до 150 тысяч.

Ещё один пункт, важность которого автор книги отметил во время общения с журналистами, необходимость предоставления равных возможностей по информированию избирателей. По его подсчётам, время, которое отвели кандидату в президенты Владимиру Михайлову федеральные СМИ, составило лишь 1,9% от общего объёма на эти цели.