Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Фильм «Капитан Марвел» вошел в десятку самых кассовых фильмов, в основу которых легли комиксы. Он также занял 52 место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Об этом 24 марта сообщил портал Comicbook.

Цитата из кф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США, Австралия Капитан Марвел

На сегодня сумма общемировых сборов картины составила более $910 млн. Издание отмечает: если учесть, что её прокат ещё не закончен, вполне возможно, что в ближайшее время «Капитал марвел» сможет обойти «Темного Рыцаря» Кристофера Нолана ($1,04 млрд), который в общем зачете стоит на 37 месте.

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Напомним, на первом месте в рейтинге самых кассовых кинокомиксов находится «Мстители»: «Бесконечная война», сумма общемировых сборов которого составила $2,048 млрд. Фильм занял четвертое место в списке самых кассовых картин в истории кино.