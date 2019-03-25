«Капитан Марвел» вошел в топ-10 самых кассовых кинокомиксов
Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Фильм «Капитан Марвел» вошел в десятку самых кассовых фильмов, в основу которых легли комиксы. Он также занял 52 место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Об этом 24 марта сообщил портал Comicbook.
На сегодня сумма общемировых сборов картины составила более $910 млн. Издание отмечает: если учесть, что её прокат ещё не закончен, вполне возможно, что в ближайшее время «Капитал марвел» сможет обойти «Темного Рыцаря» Кристофера Нолана ($1,04 млрд), который в общем зачете стоит на 37 месте.
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Напомним, на первом месте в рейтинге самых кассовых кинокомиксов находится «Мстители»: «Бесконечная война», сумма общемировых сборов которого составила $2,048 млрд. Фильм занял четвертое место в списке самых кассовых картин в истории кино.