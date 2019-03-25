Киев, 25 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. После реформ стоимость аренды земли на Украине вырастет в пять раз, заявил президент Украины Пётр Порошенко 25 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут отменить диктат крупных арендаторов земли. Вследствие реформ мы можем, как минимум, в пять раз увеличить стоимость аренды земли на Украине», — сказано в сообщении.

Порошенко также добавил, что на Украине орошается менее трети всех орошаемых земель, а системы ирригации требуют срочного ремонта.

В кредитном портфеле украинских банков только 7% приходится на аграрный сектор, а 75% средств, потраченных на выращивание урожая — это средства самих аграриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что Украина вошла в десятку крупнейших производителей зерна, и в ближайшие годы должна стать мировым лидером в агросекторе.

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