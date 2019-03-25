Нытва, Пермский край, 25 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В городе Нытва Пермского края судебные приставы опечатали столовую, организация питания в которой осуществлялась с многочисленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

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По данным ведомства, кухня не оборудована отдельными мойками для овощей, рыбы и мяса, также отсутствуют столы для раздельной обработки этих видов продовольствия. В процессе изготовления полуфабрикатов и готовых блюд персонал вынужден использовать одни и те же весы. Ревизоры усмотрели реальную угрозу для здоровья посетителей в неоднократной заморозке мяса, из которого изготавливался фарш на котлеты.

Предпринимателю дали 90 суток, чтобы устранить все нарушения. На этот период столовая будет закрыта для посетителей. Хозяйка предприятия общепита признала вину и отметила, что планировала модернизировать помещения организации.