Киев, 25 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 25 марта, резко укрепился курс гривны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

В частности, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальные курсы валют на уровне: 26,9 грн. за 1 доллар США и 30,4 грн. за 1 евро. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, 22 марта, официальный курс гривны к доллару укрепился на 29 копеек, к евро — укрепился на 56 копеек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинские финансисты отмечают резкое сокращение спроса на валюту — за несколько дней бизнес «набрался доллара», после чего спрос на него существенно уменьшился. Не так много свободных средств у предприятий Украины, чтобы далеко наперед делать проплаты по внешнеэкономическим контрактам, комментирует ситуацию экономический ресурс UBR.ua.

«Сегодняшний разворот тренда в сторону укрепления гривны стал логичным отражением возвращения рыночной ситуации к преобладанию предложения над спросом благодаря стараниям продавцов, пропустивших локальный максимум, успеть продать валюту по более привлекательной цене. Спрос накануне выходных, наоборот, сузился, тем более что и наличный рынок минимизировал свой интерес к дорогой валюте», — рассказал изданию директор казначейства Банка «Кредит Днепр» Олег Куринной.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» подчеркнул, что так как курс национальной валюты сейчас в большей мере определяется искусственными монетарными, а не фундаментальными экономическими факторами, движение гривны на межбанке зависит от активности НБУ и минфина на открытом рынке (эмиссия сберегательных сертификатов и ОВГЗ).

«Предыдущее ослабление гривны было вызвано небольшой паузой в активных операциях двух государственных «пылесосов» (минфин, НБУ), которые стерилизуют всю денежную массу», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас государство вернулось на рынок капитала, и вновь произошло сжатие монетарной пружины, и коррекция курса в сторону укрепления.

ИА REGNUM напоминает, что прогнозный курс доллара на Украине на конец 2019 года составляет 29,4 грн. 31 марта в стране должны пройти очередные президентские выборы.