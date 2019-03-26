Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Двойного увеличения перевозок по транспортному коридору «Север-Юг» ожидает в текущем году Азербайджан на основании данных за первые два месяца года; в количественном выражении ожидаемый объем должен составить 600 тысяч тонн. О том, какие задачи планируется решить в рамках проекта, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

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«Север-Юг» рассчитан на перевозку грузов между Северной Европой и странами Юго-Восточной Азии и Персидского залива, и предполагает соединение железных дорог Азербайджана, Ирана и России, и включает, помимо железнодорожных, перевозки по воде. Главный плюс проекта «Север-Юг» — возможности сокращения сроков доставки грузов в два раза.

Проект ожидается масштабным, длина коридора, по оценкам, 7200 км, и, хотя для него указанный объем перевозок в 600 тысяч тонн не выглядит эффектным, тем не менее, уже сейчас очевидно, что показатели растут; при этом на первом этапе, как ожидается, по коридору будет перевозиться 5 млн тонн грузов ежегодно, в будущем этот показатель запланировано увеличить вдвое и больше, вплоть до 30 млн тонн.

О других новостях транзитно-транспортной инфраструктуры России и приграничных стран читайте в статье: Порты: Белоруссия мстит за АЭС и переводит грузы из Литвы в Латвию

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