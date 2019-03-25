Рига, 25 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвийскую Республику состоится в мае. Об этом сообщает новостной латвийский портал Baltijas balss — bb.lvсо ссылкой на свой источник в министерстве иностранных дел Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Из информации следует, что белорусские и латвийские представители из внешнеполитических ведомств активно заняты подготовкой визита. Как подчеркивает редакция bb.lv, дипломаты двух стран хотят успеть организовать встречу до завершения президентских полномочий Раймонда Вейониса.

Сообщается, что такая спешка обусловлена тем, что у президента Латвии Вейониса очевидно не осталось шансов переизбираться, а следующий глава латвийского государства, возможно, будет «иначе настроен к белорусскому лидеру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном визите Лукашенко в Ригу ведутся с июля 2017 года. В ходе визита уже бывшего премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в Минск в феврале 2018 года было передано официальное приглашение белорусской стороне. Официальная подготовка визита ведется с июля 2018 года

В феврале 2019 года посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович заявил, что организаций визита белорусского президента в прибалтийскую республику находится на стадии «окончательного согласования». Он также сообщил, что спикер Сейма (латвийский парламент) и глава правительства Латвии подтвердили свою готовность к потенциальной встрече.

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Напомним, что в сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе. На должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии был назначен Василий Маркович, перед которым была поставлена задача с выгодой для Белоруссии «обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю». Лукашенко прямо связал это с разногласиями Белоруссии и Литвы, которая «не хочет нормально сотрудничать с Минском, теперь нужно сделать упор на Латвию».

Отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы. Так как станция располагается не на безопасном расстоянии от Вильнюса (50 км), в Латвии её строительство было объявлено «угрозой национальной безопасности»

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В настоящее время Белоруссия использует латвийские порты в первую очередь для перевалки нефтепродуктов — 64% темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов. Литовский же порт «Клайпеда» Белоруссия выбирает для перевалки по большей части удобрений — из-за более выгодных тарифов.