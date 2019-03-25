Рим, 25 марта, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В яслях Италии хватает мест лишь для одного ребенка из четырех в возрасте до 3 лет, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 25 марта, со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat по итогам 2016/2017 учебного года.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент). 1860

В Италии не достигнут уровень, рекомендованный для стран ЕС — в яслях должно быть достаточно мест для каждого третьего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре правительство Италии приняло решение повысить с 1000 до 1500 евро размер разового пособия для оплаты услуг государственного или частного детского сада.

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