Москва, 25 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В скором времени в России могут подорожать игристые вины и шампанское — минимальную стоимость одной бутылки в розничной продаже предложили поднять примерно на 25%. Проект соответствующего приказа разработало и внесло на публичное обсуждение Министерство финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шампанское

Так минимальную стоимость одной бутылки объемом 0,75 литра при закупке и производителя, который имеет лицензию на производство, хранение и поставку алкогольной продукции предложили поднять с 115 до 143 рублей. Для посредников, которые торгуют игристыми винами и шампанским по лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции минимальную стоимость бутылки планируют увеличить со 133 до 172 рублей. Розничную же стоимость одной бутылки алкогольного напитка Минфин РФ предложил поднять со 164 до 207 рублей.

Повышение минимальной стоимости ведомство объяснило увеличением акцизов, налогов и других издержек производителей, из-за чего выросла себестоимость продукции.

«В связи с увеличением в период с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введения помарочного учета, изменения цены федеральных специальных марок, стоимости винограда, используемого в качестве сырья для производства виноматериалов, а также комплектующих, считаем целесообразным пересмотреть минимальные цены игристое вино (шампанское)», — сказано в пояснительной записке к проекту приказа Минфина РФ.

При этом установленные показатели, как и сейчас, не будут распространяться на экспорт и импорт данных видов алкогольных напитков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России предложили установить минимальную стоимость бутылки пива.